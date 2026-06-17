Starmer diz que disparos russos no Canal da Mancha foram "imprudentes" e "preocupantes"

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou na quarta-feira que os tiros de aviso disparados por uma fragata russa para desviar um iate civil com pavilhão britânico perto das águas territoriais do Reino Unido foram imprudentes e profundamente preocupantes.

O incidente ocorreu na terça-feira, de acordo com declarações dos ministérios da Defesa da Grã-Bretanha e da Rússia. Estes afirmaram que os disparos tinham como objetivo evitar uma colisão, após tentativas infrutíferas da fragata “Admiral Grigorovich” para contactar o iate.

“O que aconteceu no Canal da Mancha foi profundamente preocupante. Foi imprudente”, afirmou Starmer, que se encontra em França para a cimeira do G7, à BBC News. Referiu que a avaliação do Ministério da Defesa era de que a embarcação russa estava “à deriva e que se tratava de tiros de aviso”.

“Isso não devia ter acontecido. É imprudente, e o casal a bordo do iate deve ter ficado aterrorizado.”

O ministério russo afirmou na terça-feira que a tripulação da fragata avistou um iate a navegar numa rota que arriscava uma colisão com o navio.

Após repetidas tentativas frustradas de estabelecer contacto por rádio, a fragata disparou tiros de aviso, incluindo tiros de armas ligeiras, à frente do iate, informou o ministério. Segundo o ministério, o iate alterou então a rota e afastou-se.