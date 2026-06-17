Tragédia em salto sem corda: três acusados de homicídio de jovem de 21 anos

Na véspera da tragédia, Thais Macedo, de 23 anos, tinha saltado da mesma ponte com um alegado "remendo" na corda , contou ao portal brasileiro "OUL" .

Uma enfermeira que se preparava para saltar depois de Maria correu para acudir a jovem, mas Maria já "respirava com dificuldade, tinha o pulso muito, muito fraco" e pupilas "infelizmente" dilatadas.

Populares nas redes sociais pelos grupos "Entre Cordas" e "Ih Voei", os técnicos já se dedicavam a esta atividade há cerca de um ano e cobravam 25 euros para o salto e 30 para registar o momento com uma câmara GoPro. Até um dos instrutores saltou com uma criança recentemente (ainda não foi confirmado se há grau de parentesco).

Na manhã de sábado, Maria era uma das dezenas de pessoas na fila que iriam praticar "rope jumping" – uma modalidade praticada a uma altura mínima de 30 metros com uma corda mais rígida ao contrário das elásticas utilizadas no "bungee jumping".

Os homens já foram detidos e acusados de homicídio, mas como se esqueceram de verificar se a jovem estaria presa antes do salto?

Logo depois de ter sido lançada sem corda por três técnicos, ouvem-se gritos nos vídeos partilhados e Maria acabou por ser vítima desta atividade radical na manhã de sábado, apesar de as manobras de reanimação no local.

A jovem brasileira lançou esta pergunta numa publicação com uma fotografia de fundo, mostrando a Ponte do Esqueleto, no interior de São Paulo , desativada há cerca de 30 anos e conhecida agora como um ponto de atividades radicais.

"Quem foi o doido que me deixou vir saltar de uma ponte?" Maria Eduarda Rodrigues, de 21 anos e recém-formada em Educação Física, escreveu esta mensagem nas redes sociais horas antes da tragédia.

"Tem uma corda de cada lado e não sei se a da direita tinha rebentado, mas começaram a mexer muito nela e envolveram essa parte com fita adesiva prateada", descreveu Thais. "Eu disse: 'moço, não vai usar mais essa corda."

Para a jovem que tinha experimentado a atividade no dia anterior, a situação "é muito estranha". "Comigo tiveram outro tratamento a perguntar a todo o momento se estava tudo bem ou não", disse.

"Um apagão"

Mal projetaram Maria fora do patamar da ponte com uma altura equivalente a 15 andares, dois homens responsáveis para instalar o equipamento de segurança desataram a correr segundos depois do que aconteceu – foram localizados por um helicóptero momentos depois.

Em interrogatório policial, alegam que sofreram de "um apagão".

"É difícil entender como não vimos", disse um dos acusados. "Às vezes, a gente não coloca e o outro confere. Às vezes um faz, o outro vem e vê se está certo. Era mais ou menos isso", explicou outro.

Já o terceiro técnico explicou que alegadamente só estava encarregue de "ajudar para erguer" e dar impulso para o salto.

Pouco ou nada se sabe dos depoimentos das testemunhas no local, mas a Polícia já concluiu, até ao momento, que não estava estabelecido nenhum protocolo a seguir para a segurança dos aventureiros.

Segundo os advogados, os três suspeitos estavam desnorteados na altura do interrogatório sobre a "triste fatalidade" e garantem que esta foi a primeira vítima da carreira do grupo.

E onde está a câmara GoPro?

Até ao momento, os investigadores não conseguiram localizar o dispositivo que filmou a queda da jovem.

Segundo as testemunhas, um dos funcionários retirou a GoPro logo após a queda e antes da chegada das equipas de emergência, avançou a estação televisiva CNN Brasil, citando uma testemunha que também tinha reservado a atividade.

"A gente olhava lá para baixo, estava o corpo da menina que foi assassinada por eles. E eles preocupados em tirar a câmara do pescoço dela e da mão dela", contou.

"Não sei e é para esconder provas, ou se é porque o equipamento é caro. Independentemente de qualquer coisa, não tinham de mexer."