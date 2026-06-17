- Noticiário das 13h
- 17 jun, 2026
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Tribunal da UE anula multa a Portugal sobre gestão de apoios agrícolas
17 jun, 2026 - 12:28 • Lusa
O acórdão considera que "a substituição de um animal proveniente do exterior da exploração durante esse período não acarreta, por definição, a perda do direito ao pagamento da ajuda".
O Tribunal Geral da União Europeia (UE) anulou esta quarta-feira uma decisão de Bruxelas que impôs uma sanção de mais de 2,9 milhões de euros por alegadas inconformidades no controlo na gestão de ajudas agrícolas de 2018 a 2021.
Num acórdão divulgado esta quarta-feira, o tribunal da UE deu provimento ao recuso interposto por Portugal na parte em que contestava a exclusão, pela Comissão Europeia, do financiamento o montante de 2.914.440,05 euros relativo a despesas declaradas por Portugal no âmbito das medidas 'animais' do regime de Apoio Associado Voluntário.
No acórdão proferido esta quarta-feira, o Tribunal Geral "acolhe o primeiro fundamento de Portugal e anula a Decisão da Comissão na parte em que impõe a Portugal uma correção financeira por incumprimento", segundo um comunicado.
O acórdão considera que "a substituição de um animal proveniente do exterior da exploração durante esse período não acarreta, por definição, a perda do direito ao pagamento da ajuda".
O Tribunal Geral da UE nega provimento ao recurso quanto ao pedido de condenação do executivo comunitário no pagamento das despesas.
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