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Explosões e tiroteio em aeroporto do Níger

18 jun, 2026 - 08:45 • João Malheiro

Fonte das forças de segurança coloca a hipótese de se tratar de um ataque ao aeroporto.

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O aeroporto de Niamei, a capital do Níger, foi palco de um tiroteio e várias explosões durante a madrugada desta quinta-feira que ainda carecem de uma explicação oficial.

Segundo a Reuters, as autoridades locais tiveram de cortar todos os acessos ao aeroporto. Várias testemunhas referiram que ao início da manhã, ainda se ouviam tiros esporádicos perto do aeroporto.

Fonte das forças de segurança coloca a hipótese de se tratar de um ataque ao aeroporto, mas nada está confirmado oficialmente. O governo do Níger não comenta o caso, por agora.

Em janeiro, o Estado Islâmico assumiu a autoria de outro ataque a este mesmo aeroporto. O Níger é palco de ataques jihadistas recorrentes de células ligadas a este e outros grupos terroristas.

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