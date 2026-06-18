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Guerra na Ucrânia

Guerra chegou a Moscovo. Ataque ucraniano contra refinaria suspende voos

18 jun, 2026 - 19:06 • Ricardo Vieira, com Reuters

“Não queremos esta guerra (...). Mas, se a Ucrânia arder, Moscovo também arderá”, afirmou o Presidente ucraniano.

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A Ucrânia atacou esta quinta-feira uma refinaria nos subúrbios de Moscovo, naquele que é considerado o maior bombardeamento contra a capital russa desde o início da guerra.

Drones ucranianos atingiram a refinaria, pela segunda vez esta semana, provocando uma enorme explosão que levou pelos ares a tampa circular de um depósito de armazenamento de petróleo.

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Foi a resposta de Kiev ao ataque russo que esta semana atingiu um mosteiro milenar e uma catedral património mundial, na capital ucraniana.

“Não queremos esta guerra, nunca a quisemos, e toda a gente o sabe, tal como os nossos parceiros. Mas, se a Ucrânia arder, Moscovo também arderá”, afirmou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, numa mensagem de voz enviada aos jornalistas através de um grupo de WhatsApp.

Rússia vai "realizar ataques massivos"

O ataque desta quinta-feira à refinaria de Moscovo provocou um incêndio de grandes dimensões que lançou densas nuvens de fumo negro para a atmosfera.

Um total de 555 drones foram disparados esta quinta-feira contra a Rússia, indica o Ministério da Defesa. 180 visaram Moscovo, segundo a mesma fonte.

O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, adianta que um centro comercial também sofreu alguns danos em resultado do ataque.

Os voos foram suspensos em todos os aeroportos de Moscovo e o trânsito foi interrompido na autoestrada circular próxima da refinaria. O aeroporto de Sheremetyevo, o mais movimentado da capital russa, foi evacuado.

Em resposta a esta grande ação ucraniana, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, declarou que a Rússia vai "realizar ataques massivos coordenados numa base regular" contra a Ucrânia.

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