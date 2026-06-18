Guerra chegou a Moscovo. Ataque ucraniano contra refinaria suspende voos

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A Ucrânia atacou esta quinta-feira uma refinaria nos subúrbios de Moscovo, naquele que é considerado o maior bombardeamento contra a capital russa desde o início da guerra.



Drones ucranianos atingiram a refinaria, pela segunda vez esta semana, provocando uma enorme explosão que levou pelos ares a tampa circular de um depósito de armazenamento de petróleo.

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Foi a resposta de Kiev ao ataque russo que esta semana atingiu um mosteiro milenar e uma catedral património mundial, na capital ucraniana.

“Não queremos esta guerra, nunca a quisemos, e toda a gente o sabe, tal como os nossos parceiros. Mas, se a Ucrânia arder, Moscovo também arderá”, afirmou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, numa mensagem de voz enviada aos jornalistas através de um grupo de WhatsApp.