- Noticiário das 11h
- 18 jun, 2026
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Opinião de Manuel Poêjo Torres
"Incapacidade dos EUA" de vergar o Irão levou Trump a chegar ao "acordo possível"
18 jun, 2026 - 09:30 • Sérgio Costa , João Malheiro
Especialista em assuntos internacionais da Renascença refere que o regime de Teerão não foi alterado e a ameaça militar "arrisca a voltar a ficar em cima da mesa".
A "incapacidade dos Estados Unidos da América (EUA)" em vergar o Irão levou Donald Trump a ter de chegar ao "acordo possível" e a tomar "a melhor das piores decisões".
O especialista em assuntos internacionais da Renascença explica que a missão militar dos EUA "acaba por ficar a meio" e, apesar da guerra, o regimie de Teerão "não foi alterado".
"A ameaça militar arrisca-se a voltar a ficar em cima da mesa se, aos final de 60 dias, as negociações falharem. E Israel permanece com um inimigo à porta de casa", refere.
Manuel Poêjo Torres sublinha que Israel não esteve envolvido diretamente no diálogo de cessar-fogo entre EUA e Irão, mas se o país está vinculado a estes acordos "devia claramente ter sido convidado para integrar estas negociações".
"Israel não é apenas um entrave à paz. O verdadeiro entrave à paz chama-se Irão, do qual não se pode esperar grandes sucessos futuros com acordos internacionais. Tudo fará para violar este acordo também", considera.
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