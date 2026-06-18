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Opinião de Manuel Poêjo Torres

"Incapacidade dos EUA" de vergar o Irão levou Trump a chegar ao "acordo possível"

18 jun, 2026 - 09:30 • Sérgio Costa , João Malheiro

Especialista em assuntos internacionais da Renascença refere que o regime de Teerão não foi alterado e a ameaça militar "arrisca a voltar a ficar em cima da mesa".

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"Incapacidade dos EUA" de vergar o Irão levou Trump a chegar ao "acordo possível"
Ouça a opinião de Manuel Poêjo Torres

A "incapacidade dos Estados Unidos da América (EUA)" em vergar o Irão levou Donald Trump a ter de chegar ao "acordo possível" e a tomar "a melhor das piores decisões".

O especialista em assuntos internacionais da Renascença explica que a missão militar dos EUA "acaba por ficar a meio" e, apesar da guerra, o regimie de Teerão "não foi alterado".

"A ameaça militar arrisca-se a voltar a ficar em cima da mesa se, aos final de 60 dias, as negociações falharem. E Israel permanece com um inimigo à porta de casa", refere.

Manuel Poêjo Torres sublinha que Israel não esteve envolvido diretamente no diálogo de cessar-fogo entre EUA e Irão, mas se o país está vinculado a estes acordos "devia claramente ter sido convidado para integrar estas negociações".

"Israel não é apenas um entrave à paz. O verdadeiro entrave à paz chama-se Irão, do qual não se pode esperar grandes sucessos futuros com acordos internacionais. Tudo fará para violar este acordo também", considera.

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