Israel diz que tropas continuam a operar no Líbano apesar de acordo com Irão

Israel diz que mantém tropas a operar no terreno no Líbano, apesar do acordo entre Estados Unidos da América (EUA) e Irão.

A operação militar israelita estende-se por uma área de cerca de 10 quilómetros, na zona sul do Líbano.

De acordo com Israel, citado pela Reuters, a manutenção desta presença de tropas deve-se a necessidades operacionais.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, tinha dito anteriormente que “qualquer ataque israelita contra o Líbano é uma violação dos entendimentos” alcançados.

“Do nosso ponto de vista, as duas partes deste acordo são os Estados Unidos e Israel, por um lado, e o Irão e o Hezbollah, por outro”, sublinhou.

“O fim da guerra no Líbano é parte inseparável [do acordo]”, afirmou, reiterando que “a guerra não terminará até que Israel se retire dos territórios libaneses que ocupou”, segundo a agência de notícias Mehr.