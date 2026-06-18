- Noticiário das 11h
- 18 jun, 2026
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Israel diz que tropas continuam a operar no Líbano apesar de acordo com Irão
18 jun, 2026 - 11:18 • João Malheiro
Operação militar israelita estende-se por uma área de cerca de 10 quilómetros, na zona sul do Líbano.
Israel diz que mantém tropas a operar no terreno no Líbano, apesar do acordo entre Estados Unidos da América (EUA) e Irão.
A operação militar israelita estende-se por uma área de cerca de 10 quilómetros, na zona sul do Líbano.
De acordo com Israel, citado pela Reuters, a manutenção desta presença de tropas deve-se a necessidades operacionais.
O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, tinha dito anteriormente que “qualquer ataque israelita contra o Líbano é uma violação dos entendimentos” alcançados.
“Do nosso ponto de vista, as duas partes deste acordo são os Estados Unidos e Israel, por um lado, e o Irão e o Hezbollah, por outro”, sublinhou.
“O fim da guerra no Líbano é parte inseparável [do acordo]”, afirmou, reiterando que “a guerra não terminará até que Israel se retire dos territórios libaneses que ocupou”, segundo a agência de notícias Mehr.
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