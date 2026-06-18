Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 18 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Israel diz que tropas continuam a operar no Líbano apesar de acordo com Irão

18 jun, 2026 - 11:18 • João Malheiro

Operação militar israelita estende-se por uma área de cerca de 10 quilómetros, na zona sul do Líbano.

A+ / A-

Israel diz que mantém tropas a operar no terreno no Líbano, apesar do acordo entre Estados Unidos da América (EUA) e Irão.

A operação militar israelita estende-se por uma área de cerca de 10 quilómetros, na zona sul do Líbano.

De acordo com Israel, citado pela Reuters, a manutenção desta presença de tropas deve-se a necessidades operacionais.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, tinha dito anteriormente que “qualquer ataque israelita contra o Líbano é uma violação dos entendimentos” alcançados.

“Do nosso ponto de vista, as duas partes deste acordo são os Estados Unidos e Israel, por um lado, e o Irão e o Hezbollah, por outro”, sublinhou.

“O fim da guerra no Líbano é parte inseparável [do acordo]”, afirmou, reiterando que “a guerra não terminará até que Israel se retire dos territórios libaneses que ocupou”, segundo a agência de notícias Mehr.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 18 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."