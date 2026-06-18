Montenegro sugere negociador português, se e quando avançar o diálogo entre a Rússia e a Ucrânia

E na semana em que a Ucrânia iniciou formalmente as negociações com os "27" para a adesão à União Europeia, Luís Montenegro insistiu hoje, também indiretamente, numa fórmula já sugerida pelo chanceler alemão e que foi recusada por Zelensky: a ideia de transformar a Ucrânia num membro-associado da União, sem direito a voto, até ao dia da adesão.

“Não vou entrar num concurso para escolher ou propor nomes que possam protagonizar esse processo, mas não tenho qualquer problema em afirmar que algumas personalidades, nomeadamente portuguesas, fariam esse papel muito bem . É a minha convicção”, declarou o chefe do Governo.

Sem referir diretamente o nome de Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia – ou quem sabe António Costa, o presidente do Conselho – Luís Montenegro disse esta quinta-feira, à chegada a Bruxelas, que a União Europeia ficaria bem representada por um português se, e quando, avançarem negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

O primeiro-ministro fala em instrumentos de integração transitória: “Nós temo-nos manifestado disponíveis para aprofundar instrumentos que possam integrar mais, de forma transitória, os países candidatos do que estarmos, apenas e só, à espera do cumprimento integral – a 100% – dos critérios de adesão”.

E na semana em que algumas notícias garantem ter existido “contactos diplomáticos breves, entre um elemento do gabinete de António Costa – presidente do Conselho Europeu – e o Kremlin, para abrir canais de comunicação com Moscovo, o primeiro-ministro recorda que foi dos primeiros a defender essa via.

“Como sabem, terei sido dos primeiros – para não dizer o primeiro – a sustentar a ideia de que era positivo abrir um canal de contacto entre a União Europeia e a Rússia que pudesse, de alguma maneira, envolver a Rússia num processo negocial com o seu oponente direto, que é a Ucrânia, mas com a nossa participação, eventualmente mediação, para levarmos a bom porto esse processo. Não há entendimento de paz se não for com o envolvimento das partes em conflito”, disse o primeiro-ministro.

Luís Montenegro falava à entrada do Conselho Europeu, onde já chegou também Volodymyr Zelensky, o Presidente da Ucrânia, país que iniciou esta semana, formalmente, o primeiro capítulo de negociações para a adesão à União Europeia.