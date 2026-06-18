Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 18 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Conselho Europeu

O que esperar do Conselho Europeu? “Zelensky deverá pedir à UE que se prepare para ir a jogo”

18 jun, 2026 - 12:42 • Pedro Mesquita

“Quando e como, ninguém sabe… nem nomes”, admitem à Renascença fontes diplomáticas nos corredores de Bruxelas, mas é provável que o Presidente da Ucrânia insista esta quinta-feira que a União Europeia se deve preparar “para ir a jogo”, logo que avancem negociações entre Kiev e Moscovo para o fim da guerra.

A+ / A-

Esta semana ficou a saber-se que um elemento do gabinete de António Costa – presidente do Conselho Europeu - estabeleceu contactos diplomáticos “breves” com o Kremlin para abrir canais de comunicação com Moscovo. E o assunto deverá marcar o arranque deste Conselho Europeu quando esta quinta-feira – uma vez mais – Volodymyr Zelensky se sentar à mesa com os 27, no regresso da reunião do G7.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Fonte diplomática, em Bruxelas, sublinha à Renascença que a Ucrânia já não é vista como estando numa situação de extrema fraqueza, na guerra com a Rússia: “Viraram o bico ao prego, sem o apoio dos EUA. E conseguiram fazê-lo por mérito militar próprio e uma extraordinária capacidade de inovação nas indústrias de defesa (produção de drones)”.

Conclusão: “Há uma maior fragilidade da Rússia que pode levar Moscovo ao diálogo”.

É neste quadro que o Presidente da Ucrânia tem alertado a União Europeia de que “deve preparar-se para ir a jogo”, se e quando se abrirem as portas da negociação.

Quem poderá representar os 27 nesse cenário? Esta é apenas uma das muitas dúvidas que se colocam, mas há uma aparente certeza: “Não seremos mediadores porque defendemos uma parte (a Ucrânia)”, diz a fonte da Renascença, acrescentando que “é preciso um entendimento sobre as incertezas”.

Noutro plano, Zelensky chega esta quinta-feira a Bruxelas com uma ambição renovada. Apesar de não ser um entusiasta do alargamento da União Europeia à Ucrânia, o novo primeiro-ministro húngaro – Péter Magyar – não se opõe. Caiu o muro da Hungria e arrancaram oficialmente, esta semana, as negociações para a adesão da Ucrânia, com o apoio dos 27.

Na proposta de conclusões deste Conselho Europeu, a que a Renascença teve acesso, é saudada a abertura do chamado “cluster dos fundamentos” nas negociações para a adesão. Fontes diplomáticas em Bruxelas procuram, contudo, refrear o entusiasmo: “A Ucrânia quer aderir rapidamente, mas isso não vai funcionar.”

Por mais rápida que seja, a integração da Ucrânia pode levar anos e é neste ponto que surge uma outra dúvida: agora que arrancaram formalmente as negociações de adesão, será que Zelensky já aceitaria a proposta do chanceler alemão para transformar a Ucrânia, para já, num “membro-associado” da União?

O estatuto não existe, mas permitiria aos representantes de Kiev participarem nas reuniões dos 27, embora sem terem direito a voto. A ideia de Merz não terá agradado a ninguém, quando chegou por carta. Ainda assim, há agora quem reconheça que este passo – a acontecer – permitiria um envolvimento mais efetivo da Ucrânia com a futura família, enquanto aguarda pelo dia da adesão à União Europeia.

Próximo Quadro Financeiro Plurianual

Será este, tudo indica, o principal tema deste Conselho Europeu, mas o debate está reservado para o segundo dia do Conselho Europeu, esta sexta-feira.

O projeto de conclusões desta cimeira de chefes de Estado e de governo dos 27 reconhece, explicitamente, que o objetivo “é alcançar um acordo até ao final do ano”.

Qual é a pressa? Há pressa porque o Orçamento terá de entrar em vigor a 1 de janeiro de 2028, mas em 2027 a negociação pode complicar-se porque é ano de eleições em França e em Itália.

Fontes diplomáticas em Bruxelas avisam, contudo, que a não existir um acordo já este ano (2026), a questão pode derrapar. Se assim for, “há um risco elevadíssimo de não haver também acordo no próximo ano”. Conclusão? Se os 27 não se entenderem rapidamente sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual, teme-se que a União possa entrar numa gestão por duodécimos, a 1 de janeiro de 2028.

As contas a fazer, até lá, são complicadas e difíceis de gerar consenso. Ao que a Renascença apurou, os dinheiros destinados à PAC (Política Agrícola Comum) e à coesão podem recuar de 68 para 45%. Pelo contrário, as verbas destinadas às políticas da competitividade deverão sofrer uma valorização de 16 para 30%.

Ainda é cedo para dizer como vai evoluir este debate, mas parece haver já uma boa noticia para Portugal: face à primeira versão apresentada pela Comissão Europeia, o nosso país irá – tudo indica – receber mais 1,6 mil milhões de euros, ou perto disso.

Mercado Único – “The Never Ending Story”

Entre os temas fortes deste Conselho Europeu, volta a falar-se da aposta na Competitividade e Inovação, defendida no relatório Draghi. As principais economias europeias insistem que é preciso avançar sem demora, passar à prática o slogan “Uma Europa, um Mercado”, até ao final de 2027.

À margem da reunião informal de chefes de Estado e de Governo em Chipre, foi aprovado o “road map” (o roteiro), mas é preciso executar. Fontes diplomáticas em Bruxelas referem-se a este tema como uma “Nerver Ending Story” (História Interminável), numa altura em que a economia europeia continua a perder força em relação aos blocos económicos dos EUA e da China.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 18 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."