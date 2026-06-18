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Petroleiros cruzam Estreito de Ormuz após assinatura de memorando

18 jun, 2026 - 22:11

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Petroleiros atravessaram esta quinta-feira o Estreito de Ormuz e os Estados Unidos anunciaram o levantamento do bloqueio ao Irão.

São os primeiros efeitos da assinatura do memorando de entendimento provisório entre Teerão e Washington, com vista a um acordo de paz.

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Os preços do petróleo caíram para o nível mais baixo desde o início do conflito, a 28 de fevereiro, depois de analistas terem indicado que as exportações através do Estreito de Ormuz — por onde passa cerca de um quinto do abastecimento mundial de petróleo — poderão regressar gradualmente à normalidade nos próximos meses.

No entanto, Israel prosseguiu a sua ofensiva contra o Hezbollah no Líbano, levantando dúvidas sobre a solidez do acordo alcançado.

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Trump assinou o acordo “por desespero”

Em Washington, alguns aliados republicanos do Presidente Donald Trump no Congresso questionaram se o chefe de Estado não terá feito concessões excessivas para pôr termo ao conflito, que se revela impopular junto dos eleitores norte-americanos.

O líder supremo iraniano, aiatolá Mojtaba Khamenei, afirmou que Trump assinou o acordo “por desespero” e deu a entender que as próximas negociações sobre o programa nuclear iraniano — apontado por Trump como a principal razão para o início da guerra — não serão fáceis.

“Se a parte americana quiser ser demasiado exigente, não aceitaremos”, declarou numa mensagem escrita.

O acordo concede aos negociadores um prazo de 60 dias para alcançarem um entendimento sobre o futuro do programa nuclear iraniano e prevê a criação de um fundo de reconstrução de 300 mil milhões de dólares para o Irão, bem como outros incentivos financeiros.

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, que vai liderar a delegação dos Estados Unidos, afirmou que Washington procurará igualmente impor limitações aos mísseis de longo alcance de Teerão.

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