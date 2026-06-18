Petroleiros cruzam Estreito de Ormuz após assinatura de memorando

Petroleiros atravessaram esta quinta-feira o Estreito de Ormuz e os Estados Unidos anunciaram o levantamento do bloqueio ao Irão.



São os primeiros efeitos da assinatura do memorando de entendimento provisório entre Teerão e Washington, com vista a um acordo de paz.

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Os preços do petróleo caíram para o nível mais baixo desde o início do conflito, a 28 de fevereiro, depois de analistas terem indicado que as exportações através do Estreito de Ormuz — por onde passa cerca de um quinto do abastecimento mundial de petróleo — poderão regressar gradualmente à normalidade nos próximos meses.

No entanto, Israel prosseguiu a sua ofensiva contra o Hezbollah no Líbano, levantando dúvidas sobre a solidez do acordo alcançado.