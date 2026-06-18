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Polícia britânico suspeito de usar IA para fabricar provas em vários casos

18 jun, 2026 - 14:00 • João Malheiro

O agente em causa ficará suspenso enquanto estiver a decorrer a investigação.

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Um polícia britânico está sob investigação por alegadamente ter recorrido a Inteligência Artificial (IA) para fabricar provas em vários casos a seu cargo.

Segundo a Sky News, que cita o Ministério Público inglês, as autoridades estão a colaborar com tribunais e equipas de defesa que estiveram envolvidas nos casos em que o suspeito terá gerado provas com IA.

Enquanto a investigação prossegue, o agente em causa está suspenso, contudo ainda não foi detido ou formalmente acusado.

Por agora, não se conhece a identidade do suspeito nem em que circunstâncias é que terá usado tecnologia IA.

O caso surge na mesma semana em que foi lançado no Reino Unido o PoliceAI, um centro de IA dedicado ao trabalho policial.

O diretor do projeto, Alex Murray, defende que a polícia "deve acompanhar o ritmo do crime e da tecnologia ao adotar IA de forma responsável para apanhar criminosos e manter as pessoas seguras".

Contudo, o uso de IA pelas autoridades tem causado polémica. Em janeiro deste ano, a polícia das Midlands Ocidentais pediu desculpas por ter usado informação falsa, disponibilizada por IA, para justificar o impedimento a adeptos do clube israelita Maccabi Tel Aviv de assistirem a um jogo contra o Aston Villa, para a Liga Europa.

E o próprio Alex Murray já apelou aos agentes para que deixem de usar IA para preparar audiências em tribunal e outras tarefas, por não garantir informações fiáveis.

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