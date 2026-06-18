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Tamanho de urso pardo na Ibéria diminuiu mais de 50% ao longo de milhares de anos
18 jun, 2026 - 15:51 • Lusa
Investigação analisou mais de 500 fósseis e concluiu que os ursos pardos que habitaram a Península Ibérica durante o Plistocénico podiam ultrapassar os 300 quilos, mais do dobro do peso dos exemplares atuais.
Um estudo de investigadores da Universidade Nova mostra que o urso pardo na Península Ibérica sofreu uma redução significativa de tamanho, superior a 50%, ao longo de milhares de anos, anunciou hoje a Universidade Nova de Lisboa.
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