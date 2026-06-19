27 aceleram debate orçamental para evitar duodécimos

Apesar de só entrar em vigor a 1 de janeiro de 2028, há pressa — pelo menos da parte de alguns países — em aprovar o próximo orçamento plurianual até ao final deste ano.

E há pressa porque 2027 é um ano de incertezas políticas, com eleições em França e em Itália, nomeadamente. Fontes diplomáticas contactadas pela Renascença alertam para um risco elevadíssimo de derrapagem e temem que o entendimento não seja garantido a tempo.

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O problema é que, se ainda não houver acordo a 1 de janeiro de 2028, a União Europeia passará a ser gerida em duodécimos. É o que está previsto no artigo 312.º, n.º 4, do Tratado da União Europeia.

Se tal acontecesse, haveria um prolongamento do atual quadro financeiro, ameaçando novos investimentos em áreas tão prioritárias como a Defesa e a Competitividade.

É uma possibilidade que não parece preocupar todos os Estados-membros da mesma forma, mas os 27 tentam, a partir de hoje, encontrar um ponto de equilíbrio. As equações são difíceis e voltam a colocar em confronto as posições dos chamados países frugais e dos defensores da coesão, sobretudo os países do sul da Europa.

Ao que a Renascença apurou, as fatias do bolo destinadas à PAC (Política Agrícola Comum) e à Coesão podem recuar de 68% para 45%. Pelo contrário, as verbas destinadas às políticas de competitividade poderão aumentar de 16% para 30%.

Ainda é cedo para dizer como evoluirá este debate, mas há fortes sinais de que, no final, haverá boas notícias para Portugal. É que, face à primeira versão apresentada pela Comissão Europeia, Portugal poderá receber mais 1,6 mil milhões de euros, ou perto disso. Está na altura de partir pedra.