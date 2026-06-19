Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 19 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Conselho Europeu

27 aceleram debate orçamental para evitar duodécimos

19 jun, 2026 - 08:20 • Pedro Mesquita

Ao segundo dia de cimeira, o tema mais indigesto: O Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034. A missão não é impossível, mas é preciso acelerar o debate para garantir um acordo até ao final do ano.

A+ / A-

Apesar de só entrar em vigor a 1 de janeiro de 2028, há pressa — pelo menos da parte de alguns países — em aprovar o próximo orçamento plurianual até ao final deste ano.

E há pressa porque 2027 é um ano de incertezas políticas, com eleições em França e em Itália, nomeadamente. Fontes diplomáticas contactadas pela Renascença alertam para um risco elevadíssimo de derrapagem e temem que o entendimento não seja garantido a tempo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O problema é que, se ainda não houver acordo a 1 de janeiro de 2028, a União Europeia passará a ser gerida em duodécimos. É o que está previsto no artigo 312.º, n.º 4, do Tratado da União Europeia.

Se tal acontecesse, haveria um prolongamento do atual quadro financeiro, ameaçando novos investimentos em áreas tão prioritárias como a Defesa e a Competitividade.

É uma possibilidade que não parece preocupar todos os Estados-membros da mesma forma, mas os 27 tentam, a partir de hoje, encontrar um ponto de equilíbrio. As equações são difíceis e voltam a colocar em confronto as posições dos chamados países frugais e dos defensores da coesão, sobretudo os países do sul da Europa.

Ao que a Renascença apurou, as fatias do bolo destinadas à PAC (Política Agrícola Comum) e à Coesão podem recuar de 68% para 45%. Pelo contrário, as verbas destinadas às políticas de competitividade poderão aumentar de 16% para 30%.

Ainda é cedo para dizer como evoluirá este debate, mas há fortes sinais de que, no final, haverá boas notícias para Portugal. É que, face à primeira versão apresentada pela Comissão Europeia, Portugal poderá receber mais 1,6 mil milhões de euros, ou perto disso. Está na altura de partir pedra.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 19 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

"Equipa sem ritmo" e divisão sobre CR7. O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem de ser humilde"

Portugal tropeça na estreia. Ronaldo "se é homem tem d(...)

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio dos adeptos de Por(...)

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."