António Costa: "A UE não é, nem tenciona ser, mediadora" com a Rússia

Acabou por ser este o tema mais mediático do Conselho Europeu, em Bruxelas, que motivou, aliás, uma permanência do Presidente da Ucrânia na sala da cimeira durante muito mais tempo do que o habitual. Se entre os "27" foi apontado algum nome, como possível representante da União Europeia em futuras negociações com a Rússia, não se sabe. Certo é que, nos bastidores, o nome claramente mais falado foi o do próprio António Costa, enquanto presidente do Conselho.

Na conferência de imprensa que encerrou este Conselho Europeu, António Costa admite ter aproveitado a reunião para desfazer alguns equívocos.

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Desde logo o presidente do Conselho Europeu garante que a União não pretende, nem vai assumir o papel de mediador, porque está, e estará, claramente ao lado da Ucrânia, durante e depois da guerra.

“A União Europeia não é, nem tenciona ser, mediadora. A União Europeia está do lado da Ucrânia. Temos estado ao lado da Ucrânia durante a guerra e continuaremos ao lado da Ucrânia após a guerra. Em segundo lugar, o que também é claro, infelizmente, é que não temos sinais credíveis da Rússia de que esta pretende, por enquanto, encetar negociações sérias.”