Austrália deteta primeiro caso suspeito de gripe aviária H5N1 no continente

A Austrália poderá ter registado o primeiro caso de gripe aviária H5N1 no seu território continental, depois de uma ave marinha migratória ter testado positivo para o vírus numa região remota do sudoeste do país. As autoridades aguardam agora os resultados de análises adicionais para confirmar se se trata da estirpe altamente patogénica que tem provocado surtos em vários continentes.

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A ave, uma skua-castanha encontrada no Parque Nacional de Cape Le Grand, na Austrália Ocidental, testou positivo para gripe aviária. A ministra da Agricultura daquele estado, Jackie Jarvis, garantiu que as autoridades estão a acompanhar a situação de perto. “Estamos a levar este caso suspeito de gripe aviária H5 muito a sério”, afirmou, acrescentando que, caso seja confirmada a presença da variante H5, “haverá uma resposta nacional rápida e coordenada”.

A variante H5N1 tem-se espalhado desde 2021 por populações de aves selvagens e mamíferos em várias partes do mundo, provocando a morte de milhões de animais. O vírus atingiu igualmente explorações avícolas e pecuárias e infetou alguns trabalhadores agrícolas.

Até agora, a Austrália era o único continente sem um caso confirmado da estirpe H5N1 no seu território continental. A única deteção associada ao país ocorreu no final de 2025, na Ilha Heard, um território australiano localizado no Oceano Antártico.

Perante a ameaça da chegada do vírus, o país tem reforçado as medidas de biossegurança nas explorações agrícolas, aumentado a vigilância de aves migratórias e preparado planos de resposta para eventuais surtos. O ministro do Ambiente australiano, Murray Watt, sublinhou que a Austrália se tem vindo a preparar para este cenário há vários anos. “Embora, caso seja confirmado, este seja obviamente um desenvolvimento muito preocupante, a Austrália passou os últimos anos a preparar-se para esta probabilidade”, declarou.

Os resultados que deverão confirmar se a ave encontrada estava efetivamente infetada com a variante H5N1 são esperados para sábado. Entretanto, um segundo animal doente, identificado como um petrel-gigante, foi encontrado na mesma zona e também está a ser submetido a testes.

Especialistas alertam para o potencial impacto da doença na fauna australiana. O veterinário de vida selvagem e investigador da Universidade de Adelaide, Wayne Boardman, recorda que “esta estirpe de gripe aviária causou enormes mortalidades de aves e mamíferos marinhos” em várias regiões do mundo.

O especialista teme que uma eventual disseminação do vírus possa afetar algumas das espécies mais vulneráveis do país. “Se o vírus da gripe aviária H5N1 for confirmado, representará um enorme risco para algumas das nossas aves costeiras mais ameaçadas, para aves de rapina marinhas e para os nossos preciosos leões-marinhos australianos”, alertou, referindo-se a uma espécie endémica cuja população já enfrenta dificuldades de conservação.