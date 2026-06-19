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Canal argentino anuncia por engano morte do pai de Messi e despede apresentadora

19 jun, 2026 - 12:31 • Olímpia Mairos

A informação sobre a alegada morte de Jorge Messi foi transmitida em direto, mas acabou rapidamente desmentida. A direção do canal argentino decidiu afastar a apresentadora Florencia Peña e toda a equipa de produção envolvida no erro.

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A estação argentina Luzu TV afastou a apresentadora Florencia Peña e toda a equipa de produção do programa El Show de Verano depois de ter sido transmitida, em direto, uma informação falsa sobre a alegada morte de Jorge Messi, pai do futebolista Lionel Messi.

O episódio ocorreu durante uma emissão do programa, quando Florencia Peña interrompeu o alinhamento habitual para anunciar a suposta morte do progenitor do capitão da seleção argentina. Pouco depois, a informação foi desmentida, desencadeando uma forte polémica.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Luzu TV considerou inaceitável a divulgação de informações sensíveis sem confirmação prévia e anunciou medidas imediatas.

"Para o nosso canal, é inadmissível a difusão de informação sensível sem a devida verificação prévia", refere a nota. A estação acrescenta que decidiu "desvincular todos os responsáveis envolvidos", confirmando igualmente a saída de Florencia Peña.

A direção do canal reafirmou ainda o compromisso com uma prática jornalística rigorosa, defendendo uma comunicação "responsável, respeitosa e rigorosa".

Também a apresentadora veio a público assumir o erro e pedir desculpa à família Messi. Numa mensagem divulgada nas redes sociais, afirmou ter recebido a informação durante a emissão e acreditado que esta estava confirmada pela produção.

"Fui apanhada de surpresa e assumi as 'fake news'", escreveu, acrescentando sentir-se profundamente envergonhada pelo sucedido.

"Peço perdão à família Messi pelo momento espantoso que imagino que esteja a viver", afirmou. A apresentadora assumiu ainda a responsabilidade pela divulgação da informação incorreta e justificou a sua saída da estação com a necessidade de responder às consequências do erro.

Entretanto, a família de Lionel Messi divulgou um comunicado para esclarecer o estado de saúde de Jorge Messi, confirmando que este enfrenta um problema médico, mas rejeitando categoricamente os rumores sobre a sua morte.

Segundo a nota, Jorge Messi encontra-se sob acompanhamento médico e apresenta uma evolução favorável. A família criticou ainda a circulação de informações não verificadas e apelou ao respeito pela privacidade.

"A família deseja expressar o seu profundo desconforto perante a falta de sensibilidade, respeito e discrição", pode ler-se no comunicado.

Os familiares do internacional argentino sublinharam ainda que apenas os canais oficiais da família devem ser considerados fontes credíveis sobre o estado de saúde de Jorge Messi, rejeitando qualquer informação proveniente de terceiros.

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