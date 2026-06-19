Cessar-fogo entre Israel e Hezbollah

Israel e o grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, alcançaram esta sexta-feira um acordo de cessar-fogo.



A informação foi avançada por um responsável norte-americano citado pela agência Reuters, e depois por fontes do Hezbollah e de Israel.



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A trégua entrou em vigor às 14h00 (hora de Lisboa) e acontece após a assinatura do memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão.

"Se o Hezbollah não nos atacar, então, para nós, não é tempo de guerra", afirmou um responsável israelita, acrescentando que Israel manterá as suas forças no sul do Líbano, onde ocupa uma faixa de território ao longo da fronteira norte israelita.



Os serviços de emergência libaneses, citados pela BBC, dão conta de ataques já após a entrada em vigor do cessar-fogo.

O conflito no Líbano poderá pesar nas negociações de paz no Médio Oriente, uma vez que o fim dos combates naquele país constitui uma condição para o acordo mais amplo entre os Estados Unidos e o Irão.

Antes do anúncio de cessar-fogo, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, declarou esta sexta-feira que"todo o Líbano deve arder", após o anúncio da morte de quatro soldados israelitas.

"Com todo o respeito pelos norte-americanos, Israel deve deixar claro ao mundo que o sangue dos nossos filhos e a segurança dos nossos cidadãos não serão sacrificados. Todo o Líbano deve arder", afirmou em um comunicado.

