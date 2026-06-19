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Inglaterra

Criança de três anos atirada para fosso dos crocodilos

19 jun, 2026 - 19:22 • Ricardo Vieira

O menino ficou em estado crítico, mas estável após ter sido atacado por pelo menos um animal. Funcionária do Zoo não hesitou em entrar e está a ser apelidada de "heroína".

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Uma criança de três anos sofreu ferimentos graves após ser atirada para o fosso dos crocodilos num jardim zoológico em Inglaterra.

O caso aconteceu na quinta-feira, no Zoo Johnsons of Old Hurst, perto de Huntingdon, e deixou o Reino Unido em estado de choque.

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O menino, que ficou em estado crítico (mas estável) após ter sido atacado por pelo menos um crocodilo, foi atirado para o fosso por um desconhecido quando se encontrava a admirar os animais num passadiço.

Terá sido erguido por cima de uma vedação de segurança com cerca de 1,20 metros de altura e lançado de uma altura de aproximadamente 4,5 metros para o recinto dos crocodilos.

O suspeito é um homem com deficiência intelectual, que entretanto já foi libertado pela polícia.

A criança foi salva por uma funcionária do Jardim Zoológico, que não hesitou em entrar na cerca dos crocodilos, noticiou o jornal “Daily Mail”.

Tracey Johnson, que recentemente foi avó, lançou-se "heroicamente" para o recinto para resgatar o menino de três anos.

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