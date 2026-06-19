Israel intensifica ataques no sul do Líbano e bombardeamentos fazem pelo menos 15 mortos

Os ataques israelitas contra várias localidades do sul do Líbano fizeram pelo menos 15 mortos esta sexta-feira, de acordo com a agência estatal de notícias libanesa NNA, numa escalada que volta a aumentar a tensão na região.

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Segundo relatos de residentes e da comunicação social local, os bombardeamentos e ataques aéreos atingiram diversas localidades do distrito de Nabatieh durante a noite e nas primeiras horas da manhã. A NNA descreveu a ofensiva como "uma das mais intensas das últimas semanas".

Em comunicado, o exército israelita confirmou a realização dos ataques, afirmando que os alvos eram combatentes e infraestruturas do Hezbollah no sul do Líbano. Israel justificou a operação com aquilo que classificou como "repetidas violações do cessar-fogo" por parte do movimento xiita apoiado pelo Irão.

"Atacámos infraestruturas terroristas e operacionais do Hezbollah em várias áreas do sul do Líbano", indicaram as forças israelitas, acrescentando que a operação visou responder às ameaças contra o território israelita.

A nova escalada surge um dia depois de Israel ter divulgado um mapa com uma zona de controlo militar alargada no sul do Líbano, advertindo que poderá continuar a realizar operações para além dessa área. A decisão levanta dúvidas sobre a estabilidade do entendimento alcançado recentemente entre os Estados Unidos e o Irão para reduzir os confrontos na região.

O acordo prevê o fim das hostilidades em várias frentes, incluindo o território libanês, bem como o respeito pela soberania e integridade territorial do Líbano.

Entretanto, um alto responsável israelita revelou que decorrem "negociações difíceis" com a administração do Presidente Donald Trump sobre a manutenção de tropas israelitas numa faixa de cerca de 10 quilómetros dentro do sul do Líbano, enquanto prosseguem as operações contra o Hezbollah.

Israel continua a rejeitar os apelos para retirar as suas forças da região fronteiriça, alegando que o Hezbollah tem mantido ataques contra posições israelitas, incluindo o recurso a drones explosivos que, segundo Telavive, provocaram mortos e feridos entre militares israelitas esta semana.