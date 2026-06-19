Meloni implorou para tirar fotografia com Trump? "É tudo inventado", diz primeira-ministra de Itália

"As declarações de Donald Trump são completamente inventadas. Francamente, estou espantada com as declarações. Não sei por que o presidente dos Estados Unidos age assim com seus aliados. E, além disso, não é a primeira vez", afirmou a primeira-ministra italiana, num vídeo publicado nas redes sociais.

Meloni diz ter ficado " espantada " com as afirmações " completamente inventadas " e diz que "não é a primeira vez" que o faz.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, acusou o presidente dos Estados Unidos e seu antigo aliado, Donald Trump, de inventar um história sobre ela, depois de Trump ter dito a um canal de televisão italiano que Meloni havia "implorado" para que tirasse uma foto consigo durante a cimeira do G7.

"Só posso dizer que é dececionante que ele não demonstre a mesma determinação com os inimigos do Ocidente e dos Estados Unidos, cujos líderes ele trata com muito mais indulgência", disse Meloni, acrescentando: "Há uma coisa que ele se deve lembrar: nem eu, nem a Itália jamais imploramos."

Numa entrevista ao canal La 7, Donald Trump afirmou que Meloni "implorou" para falar consigo durante a cimeira do G7, quando os dois foram apanhados a ter uma longa conversa.

"Ela provavelmente ficou feliz que eu tenha falado com ela. Ela implorou para eu tirar uma foto com ela. Ela queria tanto uma foto comigo. Eu não teria aceitado, mas senti pena dela", afirmou Trump.

À Reuters, fontes diplomáticas europeias afirmam que Meloni foi uma das vozes mais diretas durante o G7 e que desafiou Trump em vários pontos, defendendo a posição da Europa.