Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 19 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Meloni implorou para tirar fotografia com Trump? "É tudo inventado", diz primeira-ministra de Itália

19 jun, 2026 - 20:34 • Diogo Camilo

Chefe de Governo de Itália desmentiu o Presidente dos Estados Unidos, considerando-se "espantada" com as afirmações de Trump e dizendo que "não é a primeira vez" que o faz.

A+ / A-

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, acusou o presidente dos Estados Unidos e seu antigo aliado, Donald Trump, de inventar um história sobre ela, depois de Trump ter dito a um canal de televisão italiano que Meloni havia "implorado" para que tirasse uma foto consigo durante a cimeira do G7.

Meloni diz ter ficado "espantada" com as afirmações "completamente inventadas" e diz que "não é a primeira vez" que o faz.

"As declarações de Donald Trump são completamente inventadas. Francamente, estou espantada com as declarações. Não sei por que o presidente dos Estados Unidos age assim com seus aliados. E, além disso, não é a primeira vez", afirmou a primeira-ministra italiana, num vídeo publicado nas redes sociais.

"Só posso dizer que é dececionante que ele não demonstre a mesma determinação com os inimigos do Ocidente e dos Estados Unidos, cujos líderes ele trata com muito mais indulgência", disse Meloni, acrescentando: "Há uma coisa que ele se deve lembrar: nem eu, nem a Itália jamais imploramos."

Numa entrevista ao canal La 7, Donald Trump afirmou que Meloni "implorou" para falar consigo durante a cimeira do G7, quando os dois foram apanhados a ter uma longa conversa.

"Ela provavelmente ficou feliz que eu tenha falado com ela. Ela implorou para eu tirar uma foto com ela. Ela queria tanto uma foto comigo. Eu não teria aceitado, mas senti pena dela", afirmou Trump.

À Reuters, fontes diplomáticas europeias afirmam que Meloni foi uma das vozes mais diretas durante o G7 e que desafiou Trump em vários pontos, defendendo a posição da Europa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 19 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno