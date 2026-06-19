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Negociações entre EUA e Irão em Genebra canceladas. Aumentam dúvidas sobre trégua

19 jun, 2026 - 07:02 • Olímpia Mairos

Suíça confirmou o cancelamento do encontro previsto para esta sexta-feira. A decisão aumenta a incerteza sobre a trégua entre Washington e Teerão e sobre o futuro das negociações de paz no Médio Oriente.

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As negociações previstas para esta sexta-feira entre os Estados Unidos e o Irão, em Genebra, foram canceladas, lançando novas dúvidas sobre a consolidação da trégua alcançada esta semana e sobre o futuro das conversações destinadas a pôr fim ao conflito no Médio Oriente.

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A confirmação foi dada pelas autoridades suíças, depois de o vice-presidente norte-americano, JD Vance, ter suspendido os planos de viajar para a Suíça. Num comunicado, a Casa Branca admitiu que a organização do encontro enfrentava dificuldades logísticas, acrescentando que a delegação norte-americana estava pronta para avançar assim que fossem reunidas as condições necessárias.

O Irão tinha sinalizado disponibilidade para iniciar negociações técnicas na sequência do acordo provisório que prolongou o cessar-fogo por, pelo menos, 60 dias. No entanto, fontes iranianas indicaram que Teerão aguardava sinais concretos de que Washington estava a cumprir os compromissos assumidos antes de dar novos passos diplomáticos.

O adiamento das conversações surge num contexto de fragilidade do acordo alcançado entre os dois países. Apesar da trégua, Israel continua a realizar operações militares contra o Hezbollah no Líbano, alimentando dúvidas sobre a estabilidade do processo de paz e a capacidade dos Estados Unidos para garantir o cumprimento dos entendimentos alcançados.

O conflito, iniciado em fevereiro com ataques dos EUA e de Israel contra o Irão, já provocou milhares de vítimas, abalou os mercados internacionais e contribuiu para a subida dos preços da energia. Ainda assim, responsáveis norte-americanos defendem que as negociações poderão ser retomadas e conduzir a um acordo mais abrangente sobre o programa nuclear iraniano e a segurança na região.

Para já, não foi anunciada uma nova data para o encontro em Genebra.

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