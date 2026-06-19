Um morto e 11 feridos muito graves em colisão de comboios no Reino Unido

Uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas com muita gravidade em resultado de uma colisão de comboios registada esta sexta-feira entre Luton e Bendford, em Inglaterra.

A informação sobre a vítima mortal foi confirmada pela Polícia dos Transportes. Já os paramédicos confirmaram 89 feridos, 11 com ferimentos muito graves.

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"Várias pessoas ficaram feridas e agradeço aos serviços de emergência que estão a prestar assistência às vítimas", tinha afirmado inicialmente o secretário da Saúde.

Um porta-voz de um sindicato dos transportes, citado pela Sky News, diz que há feridos graves entre passageiros e funcionários dos caminhos-de-ferro.

De acordo com a empresa East Midlands Railway, o comboio das 16h40, de Corby para a estação Londres St Pancras, e o das 15h50, de Nottingham para Londres St Pancras, estiveram envolvidos na colisão.