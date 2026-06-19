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- 19 jun, 2026
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Ferrovia
Um morto e vários feridos graves em colisão de comboios no Reino Unido
19 jun, 2026 - 20:08 • Ricardo Vieira
Desastre aconteceu entre Luton e Bendford, em Inglaterra. Primeiro-ministro diz que os seus "pensamentos estão com a família da pessoa que infelizmente perdeu a vida, bem como com aqueles que ficaram gravemente feridos".
Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas com gravidade em resultado de uma colisão de comboios registada esta sexta-feira entre Luton e Bendford, em Inglaterra. A informação foi confirmada pela Polícia dos Transportes.
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"Várias pessoas ficaram feridas e agradeço aos serviços de emergência que estão a prestar assistência às vítimas", tinha afirmado inicialmente o secretário da Saúde.
Um porta-voz de um sindicato dos transportes, citado pela Sky News, diz que há feridos graves entre passageiros e funcionários dos caminhos-de-ferro.
De acordo com a empresa East Midlands Railway, o comboio das 16h40, de Corby para a estação Londres St Pancras, e o das 15h50, de Nottingham para Londres St Pancras, estiveram envolvidos na colisão.
Uma equipa de inspetores do Gabinete de Investigação de Acidentes Ferroviários já está no local.
O primeiro-ministro britânico recorreu às redes sociais para dizer que "há relatos profundamente preocupantes de uma colisão envolvendo dois comboios de passageiros perto de Bedford".
Keir Starmer diz que os seus "pensamentos estão com a família da pessoa que infelizmente perdeu a vida, bem como com aqueles que ficaram gravemente feridos".
O governante agradeceu aos serviços de emergência pela sua "rápida resposta a este trágico incidente".
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