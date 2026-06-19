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Vários feridos em colisão de comboios no Reino Unido
19 jun, 2026 - 20:08 • Ricardo Vieira
Desastre aconteceu entre Luton e Bendford, em Inglaterra.
Várias pessoas ficaram feridas em resultado de uma colisão de comboios registada esta sexta-feira entre Luton e Bendford, em Inglaterra.
A informação foi confirmada pelo secretário da Saúde, James Murray.
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"Várias pessoas ficaram feridas e agradeço aos serviços de emergência que estão a prestar assistência às vítimas", afirmou o governante.
Um porta-voz de um sindicato dos transportes, citado pela Sky News, diz que há feridos graves entre passageiros e funcionários dos caminhos-de-ferro.
De acordo com a empresa East Midlands Railway, o comboio das 16h40, de Corby para a estação Londres St Pancras, e o das 15h50, de Nottingham para Londres St Pancras, estiveram envolvidos na colisão.
Uma equipa de inspetores do Gabinete de Investigação de Acidentes Ferroviários já está no local.
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