Vários feridos em colisão de comboios no Reino Unido

Várias pessoas ficaram feridas em resultado de uma colisão de comboios registada esta sexta-feira entre Luton e Bendford, em Inglaterra.

A informação foi confirmada pelo secretário da Saúde, James Murray.

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"Várias pessoas ficaram feridas e agradeço aos serviços de emergência que estão a prestar assistência às vítimas", afirmou o governante.

Um porta-voz de um sindicato dos transportes, citado pela Sky News, diz que há feridos graves entre passageiros e funcionários dos caminhos-de-ferro.

De acordo com a empresa East Midlands Railway, o comboio das 16h40, de Corby para a estação Londres St Pancras, e o das 15h50, de Nottingham para Londres St Pancras, estiveram envolvidos na colisão.



Uma equipa de inspetores do Gabinete de Investigação de Acidentes Ferroviários já está no local.