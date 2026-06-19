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Vários feridos em colisão de comboios no Reino Unido

19 jun, 2026 - 20:08 • Ricardo Vieira

Desastre aconteceu entre Luton e Bendford, em Inglaterra.

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Várias pessoas ficaram feridas em resultado de uma colisão de comboios regista esta sexta-feira entre Luton e Bendford, em Inglaterra.

A informação foi avançada pelo secretário da Saúde, James Murray.

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"Várias pessoas ficaram feridas e agradeço aos serviços de emergência que estão a prestar assistência às vítimas", afirmou o governante.

Um porta-voz de um sindicato dos transportes, citado pela Sky News, diz que há feridos graves entre passageiros e funcionários dos caminhos-de-ferro.

[em atualização]

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