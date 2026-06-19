- Noticiário das 20h
- 19 jun, 2026
-
Em Destaque
Vários feridos em colisão de comboios no Reino Unido
19 jun, 2026 - 20:08 • Ricardo Vieira
Desastre aconteceu entre Luton e Bendford, em Inglaterra.
Várias pessoas ficaram feridas em resultado de uma colisão de comboios regista esta sexta-feira entre Luton e Bendford, em Inglaterra.
A informação foi avançada pelo secretário da Saúde, James Murray.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"Várias pessoas ficaram feridas e agradeço aos serviços de emergência que estão a prestar assistência às vítimas", afirmou o governante.
Um porta-voz de um sindicato dos transportes, citado pela Sky News, diz que há feridos graves entre passageiros e funcionários dos caminhos-de-ferro.
[em atualização]
Tópicos
- Noticiário das 20h
- 19 jun, 2026
-
Comentários