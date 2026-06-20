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Ataques israelitas no Líbano fazem cinco mortos

20 jun, 2026 - 11:04 • Lusa

O Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu na sexta-feira que Israel vai cessar os ataques no Líbano, porque “cumpre o que promete”, alegando que, se não fosse Washington, os israelitas teriam sido aniquilados.

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Novos ataques israelitas ao sul do Líbano causaram este sábado cinco mortos, noticiou a agência oficial libanesa ANI, apesar do anúncio, na véspera, de um cessar-fogo entre Israel e o grupo pró-iraniano Hezbollah.

Os ataques atingiram mais de uma dúzia de localidades ao longo da madrugada deste sábado, matando três pessoas em Arab Salim, uma em Deir Zahrani e outra à entrada de Dweir, segundo a agência de notícias libanesa.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu na sexta-feira que Israel vai cessar os ataques no Líbano, porque “cumpre o que promete”, alegando que, se não fosse Washington, os israelitas teriam sido aniquilados.

“Respeitam-me muito e fazem o que eu lhes digo”, sublinhou Trump, referindo-se às autoridades israelitas, numa entrevista concedida ao portal de notícias Axios, quando questionado se poderia impedir Israel de atacar o país vizinho.

O memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irão, assinado eletronicamente na passada quarte-feira pelos respetivos presidentes, Trump e Masoud Pezeshkian, estipula “o termo imediato e permanente das operações militares em todas as frentes”, incluindo o Líbano, onde Israel e o Hezbollah, aliado de Teerão, se confrontam há mais de três meses.

O texto prevê também que a integridade territorial libanesa deve ser garantida, referindo-se à presença no sul do país de tropas de Israel, que tem expressado oposição ao acordo de paz com Teerão e à retirada militar do país vizinho.

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