Dez mortos em Gaza, incluindo operador de câmara da Al-Jazeera

Pelo menos dez pessoas morreram este sábado na Faixa de Gaza, incluindo o operador de câmara da Al-Jazeera Ahmed Samir Washá, em vários ataques atribuídos às forças israelitas, apesar do cessar-fogo formalmente em vigor desde outubro.

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Quatro pessoas morreram, entre elas duas meninas e uma mulher, num bombardeamento israelita na cidade de Gaza.

Fontes médicas confirmaram à agência noticiosa palestiniana Sanad o balanço provisório do ataque, que atingiu um dos edifícios que ainda permaneciam de pé na avenida Thalatheny.

Foi também registada a morte do operador de câmara da Al-Jazeera, Ahmed Samir Washá, num bombardeamento contra um grupo de pessoas no campo de refugiados de Al Bureij, no centro da Faixa de Gaza. Nesse ataque morreram ainda duas pessoas e outras oito ficaram feridas.

A morte de Ahmed Samir Washá foi confirmada pela Al-Jazeera e pelo exército israelita, que alegou que o jornalista era “um terrorista do Hamas”.

“O operador de câmara da Al-Jazeera Live, o nosso colega Ahmed Wishah, bem como outras duas pessoas, perderam a vida num ataque israelita que teve como alvo uma casa no centro da Faixa de Gaza”, afirmou o canal.

Posteriormente, a estação televisiva condenou “o assassinato deliberado” do operador de câmara e denunciou a continuação dos ataques israelitas contra jornalistas em Gaza.

Ahmed Wishah é o 12.º trabalhador da Al-Jazeera morto desde o início da guerra, em outubro de 2023, segundo a emissora sediada no Qatar.

O exército israelita confirmou o ataque e reiterou que Ahmed Wishah era membro do Hamas, prometendo divulgar mais detalhes sobre as acusações.

Além deste incidente, um drone israelita matou uma pessoa e feriu outras sete em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza. Outra mulher morreu em Beit Lahiya, no norte do enclave, enquanto um homem identificado como Ahmed Munir al Zaza perdeu a vida num ataque na cidade de Gaza.

Também em Gaza, um ataque com drone ao bairro de Sheikh Radwan deixou quatro feridos, um dos quais em estado crítico.

Entretanto, carros de combate e navios de guerra israelitas intensificaram os bombardeamentos em Rafah, no sul do território palestiniano.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, 1.007 palestinianos morreram e 3.165 ficaram feridos desde a entrada em vigor do cessar-fogo, a 10 de outubro de 2025.

Desde o início da guerra, desencadeada pelos ataques do Hamas a Israel em outubro de 2023, 73.018 pessoas morreram e 173.273 ficaram feridas na Faixa de Gaza, de acordo com as autoridades do enclave.

A organização Repórteres Sem Fronteiras afirma que mais de 220 jornalistas foram mortos desde o início do conflito, incluindo pelo menos 70 enquanto exerciam funções profissionais.