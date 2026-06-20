- Noticiário das 11h
- 20 jun, 2026
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Enviado dos EUA a caminho da Suíça para negociações com o Irão
20 jun, 2026 - 10:23 • Lusa
A viagem ocorre num momento em que “os Estados Unidos da América e o Irão se esforçam por retomar as discussões técnicas”, na sequência do memorando de entendimento assinado na quarta-feira entre os dois países.
O enviado norte-americano Steve Witkoff está a caminho da Suíça para manter conversações com o Irão, noticiou a imprensa norte-americana, após o adiamento das negociações entre os Estados Unidos da América (EUA) e o Irão.
Witkoff está a caminho da Suíça, informou esta sexta-feira o meio ‘online’ Axios, citando uma fonte norte-americana, que preferiu manter o anonimato.
A viagem ocorre num momento em que “os Estados Unidos da América e o Irão se esforçam por retomar as discussões técnicas”, na sequência do memorando de entendimento assinado na quarta-feira entre os dois países, informou a CNN.
O enviado de Trump, Jared Kushner, também é esperado na Suíça para as negociações, indicaram a Axios e a CNN, citando ambas fontes oficiais norte-americanas.
É ainda incerto o início das negociações com vista a uma paz definitiva, inicialmente previsto para sexta-feira na Suíça, depois de o vice-presidente norte-americano JD Vance, que deveria deslocar-se à Suíça, ter cancelado a viagem.
O memorando de entendimento assinado na última quarta-feira pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, e pelo seu homólogo iraniano, Massoud Pezeshkian, visa pôr fim a uma guerra que teve início a 28 de fevereiro com ataques norte-americanos e israelitas que mataram o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.
O memorando estabelece um prazo de 60 dias para a conclusão do acordo de paz definitivo, que começou a contar na data da respetiva assinatura.
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