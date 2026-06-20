Estado de Emergência declarado na Bolívia após sete semanas de protestos

Foi declarado, este sábado, o estado de emergência na Bolívia. O Presidente, Rodrigo Paz, impôs a medida para permitir um maior destacamento militar para restabelecer a ordem e desmantelar os bloqueios que estão a paralisar a economia daquele país há sete semanas. A medida foi anunciada numa mensagem em direto à Nação. "Ordenei a aplicação do estado de emergência para desobstruir as estradas do país. Os bolivianos não podem continuar reféns de bloqueios que os impedem de trabalhar, estudar, receber cuidados médicos, obter mantimentos e sustentar as suas famílias", declarou Paz, também nas redes sociais. O anúncio acontece poucas horas depois de Paz ter revelado ter alcançado um princípio de entendimento com a Central Operária Boliviana (COB), o principal sindicato em protesto, que visa aliviar a tensão gerada depois de terem sido cortados os subsídios aos combustíveis, com novas leis para os mineiros das terras e os baixos salários a contribuírem para o escalar da tensão naquele país sul-americano. O acordo com a COB foi assinado por Paz e pelo mineiro Mario Argollo, líder da organização sindical boliviana, no seguimento de uma reunião realizada à porta fechada entre a central operária e alguns dos principais ministros daquele país. "A partir deste momento, as medidas de pressão a nível nacional estão a ser levantadas, com o compromisso do Governo de cumprir imediatamente tudo o que foi acordado", declarou Argollo, aos jornalistas.

Entre as medidas acordadas pelas partes está a libertação dos manifestantes detidos durante os protestos, passo tido como fundamental para a COB continuar o diálogo. No entretanto, o acordo tem "prazos definidos de 90 dias", segundo avança Mario Argollo, com grupos de trabalho a mediar a sua execução a partir de quarta-feira. Já Paz assegura que a medida não pretende "eliminar a normalidade, mas sim restaurá-la": o país, necessita urgentemente de "recuperar as suas estradas, garantir o abastecimento e regressar à normalidade". Os efeitos desta medida, no entanto, podem não ser suficientes, uma vez que outros sindicatos de camponeses, simpatizantes do anterior Presidente Evo Morales, vão manter, para já, o bloqueio das vias. A Federação Departamental de Camponeses de La Paz mantém bloqueios rodoviários desde 6 de maio e insiste na demissão de Rodrigo Paz, recusando-se a dialogar com o executivo.