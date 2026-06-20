- Noticiário das 17h
- 20 jun, 2026
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Irão decreta Estreito de Ormuz novamente fechado à navegação
20 jun, 2026 - 14:35 • Daniela Espírito Santo com Reuters
País alega violação do acordo de cessar-fogo pelos EUA e Israel. Já JD Vance rejeita e diz que o governo norte-americano irá dar "uma hipótese" a novas negociações, na Suíça.
O principal comando militar conjunto do Irão, o Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, afirmou que a via navegável, vital para o transporte global de petróleo, seria encerrada ao tráfego de embarcações, alegando alegadas violações do acordo de cessar-fogo por parte dos EUA e de Israel, informou a agência de notícias estatal iraniana Mehr.
O comunicado refere que o encerramento é o "primeiro passo" em resposta ao que descreveu como incumprimento de compromissos e alerta que serão tomadas outras medidas caso a "agressão" se mantenha.
Enquanto o relatório era conhecido, o vice-Presidente norte-americano, JD Vance, estava a ser entrevistado pela cadeia televisiva norte-americana FOX News onde dizia estar confiante de que o cessar-fogo seria respeitado. Garantiu "não haver provas" de que o Estreito tenha sido novamente encerrado e assegurou que o Executivo liderado por Donald Trump iria dar "uma hipótese" a novas negociações com o Irão.
Adiantou, igualmente, que espera poder viajar para a Suíça "algures nos próximos dias" para participar nas negociações com o país, mesmo com os relatos de que o alto comando de Teerão anunciaria o encerramento do Estreito ainda este sábado. "Mas sabem como é... isto é sempre uma dança delicadamente coordenada de protocolos diplomáticos", diz.
[Notícia atualizada às 14h46 de 20 de junho de 2026 para acrescentar mais declarações de JD Vance]
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