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Irão decreta Estreito de Ormuz novamente fechado à navegação

20 jun, 2026 - 14:35 • Daniela Espírito Santo com Reuters

País alega violação do acordo de cessar-fogo pelos EUA e Israel. Já JD Vance rejeita e diz que o governo norte-americano irá dar "uma hipótese" a novas negociações, na Suíça.

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O principal comando militar conjunto do Irão, o Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, afirmou que a via navegável, vital para o transporte global de petróleo, seria encerrada ao tráfego de embarcações, alegando alegadas violações do acordo de cessar-fogo por parte dos EUA e de Israel, informou a agência de notícias estatal iraniana Mehr.

O comunicado refere que o encerramento é o "primeiro passo" em resposta ao que descreveu como incumprimento de compromissos e alerta que serão tomadas outras medidas caso a "agressão" se mantenha.

Enquanto o relatório era conhecido, o vice-Presidente norte-americano, JD Vance, estava a ser entrevistado pela cadeia televisiva norte-americana FOX News onde dizia estar confiante de que o cessar-fogo seria respeitado. Garantiu "não haver provas" de que o Estreito tenha sido novamente encerrado e assegurou que o Executivo liderado por Donald Trump iria dar "uma hipótese" a novas negociações com o Irão.

Adiantou, igualmente, que espera poder viajar para a Suíça "algures nos próximos dias" para participar nas negociações com o país, mesmo com os relatos de que o alto comando de Teerão anunciaria o encerramento do Estreito ainda este sábado. "Mas sabem como é... isto é sempre uma dança delicadamente coordenada de protocolos diplomáticos", diz.

[Notícia atualizada às 14h46 de 20 de junho de 2026 para acrescentar mais declarações de JD Vance]

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