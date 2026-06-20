Milhões gastos e o resultado está à vista: tinta azul do Lincoln Memorial começa a descascar

A renovação do espelho de água do Lincoln Memorial, em Washington, promovida pela administração de Donald Trump no âmbito das celebrações do 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos, enfrenta novos problemas. Depois de uma invasão de algas que deixou a água verde, a tinta azul aplicada recentemente começou a descascar.

Segundo a NBC News, várias lascas de tinta azul foram observadas a desprender-se da superfície do lago refletor, algumas das quais ficaram a flutuar na água, numa altura em que a capital norte-americana entra na época alta do turismo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O projeto, que Trump apresentou como uma intervenção de baixo custo para devolver ao local uma imagem mais apelativa, já ultrapassou largamente o orçamento inicialmente anunciado. A estimativa inicial apontava para um investimento inferior a dois milhões de dólares, mas os gastos já ascendem a mais de 14,6 milhões de dólares.

A nova coloração azul, inspirada nas cores da bandeira dos Estados Unidos, revelou-se problemática pouco tempo após a sua aplicação. O aparecimento de algas transformou rapidamente a água numa tonalidade verde, obrigando as autoridades a recorrer a tratamentos com peróxido de hidrogénio e a outras medidas de limpeza.

Nos últimos dias, visitantes e residentes repararam no agravamento do estado da superfície pintada. Numa das margens da piscina, uma secção da camada azul começou a soltar-se, deixando visível o revestimento escuro original. Apesar das operações de manutenção em curso, continuam também a ser visíveis vestígios de algas junto às extremidades do espelho de água.

O Departamento do Interior dos Estados Unidos não respondeu aos pedidos de esclarecimento sobre o estado da obra. Ainda assim, esta semana, o organismo garantiu nas redes sociais que a utilização de tecnologia de nanobolhas permitiu eliminar as algas com eficácia e que equipas do Serviço Nacional de Parques continuam a remover os resíduos acumulados no fundo da estrutura.

Na semana passada, o secretário do Interior, Doug Burgum, divulgou um vídeo acelerado que mostrava a aplicação da tinta azul no espelho de água, apresentando a intervenção como um dos símbolos da renovação do National Mall para as comemorações históricas previstas para 2026.