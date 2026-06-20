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Mulher de Pedro Sánchez vai mesmo a julgamento por corrupção

20 jun, 2026 - 13:52 • Lusa

Begoña Gómez está proibida de abandonar Espanha e será julgada pelos crimes de tráfico de influência, corrupção nos negócios no setor privado entre indivíduos, apropriação indevida e desvio de fundos públicos.

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A mulher do primeiro-ministro espanhol vai a julgamento por crimes como tráfico de influência, corrupção e desvio de fundos públicos, ficando proibida de sair do país, entre outras medidas, ordenou este sábado um juiz.

A decisão do juiz Juan Carlos Peinado foi conhecida este sábado, após a audiência preliminar realizada na segunda-feira, na qual as “acusações populares”, como a organização Faz-Te Ouvir (‘Hazte Oír’), pediram medidas cautelares devido ao risco de fuga.

Em concreto, Begoña Gómez, mulher do presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, será julgada pelos crimes de tráfico de influência, corrupção nos negócios no setor privado entre indivíduos, apropriação indevida e desvio de fundos públicos.

Begoña Gómez ficou sujeita à retirada do passaporte, proibição de sair do território nacional e obrigatoriedade de comparecer quinzenalmente em tribunal.

Cristina Álvarez, assessora de Begoña Gómez, também vai a julgamento pelos mesmos crimes e ficará sujeita às mesmas medidas.

No auto, o juiz determina que estas medidas estarão em vigor “durante o tempo que durar o processo e até ser emitida uma resolução final”.

Além disso, o juiz também envia o empresário Juan Carlos Barrabés a julgamento pelos crimes de tráfico de influência e corrupção no setor privado entre indivíduos.

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