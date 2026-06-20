Número de mortes por Ébola sobe para 245 na República Democrática do Congo

O Governo da República Democrática do Congo (RDCongo) elevou o número de mortes devido ao vírus Ébola para 245, estando incluídas nos 933 casos confirmados, na epidemia que foi declarado em 15 de maio no leste do país.

“Desde o início desta epidemia, registámos 245 mortes, o que representa uma taxa de letalidade de aproximadamente 26%”, declarou o ministro da Saúde congolês, Samuel Roger Kamba, na noite de sexta-feira.

As autoridades indicaram anteriormente que haviam sido registados 896 casos, dos quais 232 pessoas morreram.

Numa conferência de imprensa em Bunia, capital da província de Ituri, epicentro da epidemia, o ministro especificou que 80 pessoas infetadas com o vírus “recuperaram e tiveram alta”.

“Atualmente, temos 416 pessoas hospitalizadas nos nossos centros de tratamento (…). Temos capacidade para mais de 516 camas”, afirmou Kamba, na conferência de imprensa.

“A nossa capacidade (…) está a aumentar, o que nos permitirá atender todos os casos na comunidade e, sobretudo, dar alta rapidamente aos casos suspeitos que nos procurem”, acrescentou.

O ministro congolês sublinhou ainda que “um ‘lockdown’ em Bunia não está a ser considerado hoje” para conter o vírus, pois a prioridade é “detetar rapidamente os casos, tratar os doentes gratuitamente e sensibilizar a população para que coopere com as equipas de resposta”.

“A doença existe, mas pode ser vencida se todos fizermos a nossa parte”, acrescentou o ministro.

O surto foi oficialmente declarado em 15 de maio em Ituri, província fronteiriça com o Uganda e o Sudão do Sul, mas se alastrou para as províncias congolesas de Kivu do Norte e Kivu do Sul, tendo sido depois classificado como epidemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A epidemia alastrou-se também para o vizinho Uganda, onde foram detetados 19 casos confirmados, incluindo 14 casos considerados importados da RDCongo, com duas mortes.

A epidemia corresponde à estirpe Bundibugyo do ébola, cuja taxa de mortalidade varia entre os 30% e os 50% e para a qual não existe vacina autorizada nem tratamento específico, segundo a OMS, que considera o risco do surto na África subsaariana como “elevado” e “baixo” à escala global.

A OMS estima que o vírus tenha começado a circular em Ituri cerca de dois meses antes da declaração do surto e classificou a epidemia em 17 de maio como uma “emergência de saúde pública de importância internacional”.

O vírus Ébola transmite-se por contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragia interna.