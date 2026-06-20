Onda de calor extrema coloca Europa em alerta e leva França a restringir consumo de álcool

Uma intensa onda de calor está a atingir grande parte da Europa, levando vários países a ativar planos de emergência perante temperaturas excecionalmente elevadas. Em França, as autoridades decidiram restringir o consumo de álcool em dezenas de regiões, enquanto a Alemanha emitiu alertas meteorológicos e Espanha cancelou atividades ao ar livre relacionadas com o Mundial de futebol. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui As previsões apontam para temperaturas entre 39 e 40 graus Celsius em várias zonas de França, podendo alguns locais atingir os 41 graus. Perante este cenário, o Governo francês colocou 35 departamentos sob alerta vermelho e anunciou medidas preventivas para minimizar riscos para a saúde pública.

Após uma reunião de emergência, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu determinou a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos durante os eventos e festivais previstos para domingo nas regiões mais afetadas pelo calor. Apesar das restrições, a cidade de Paris decidiu manter os parques abertos durante toda a noite para permitir que a população encontre locais mais frescos. Na Alemanha, grande parte do território encontra-se sob avisos de calor intenso. O serviço meteorológico nacional alertou para temperaturas que poderão aproximar-se dos 38 graus, acompanhadas de elevados níveis de humidade, uma combinação que poderá favorecer a ocorrência de tempestades severas. Em Itália, o calor está igualmente a alterar a rotina de residentes e turistas. Em Roma, centenas de visitantes procuraram abrigo do sol junto a espaços subterrâneos próximos do antigo Templo de Cláudio, enquanto longas filas se formavam junto ao Coliseu. Já em Bolonha, uma das cidades mais quentes do país, muitas pessoas procuraram refrescar-se junto à histórica Fonte de Neptuno ou à sombra dos característicos pórticos da cidade.