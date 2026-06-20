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Onda de calor extrema coloca Europa em alerta e leva França a restringir consumo de álcool

20 jun, 2026 - 20:18 • Olímpia Mairos , com Reuters

Temperaturas próximas dos 40 graus afetam vários países, obrigam a medidas excecionais e aumentam preocupações com os impactos das alterações climáticas.

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Uma intensa onda de calor está a atingir grande parte da Europa, levando vários países a ativar planos de emergência perante temperaturas excecionalmente elevadas. Em França, as autoridades decidiram restringir o consumo de álcool em dezenas de regiões, enquanto a Alemanha emitiu alertas meteorológicos e Espanha cancelou atividades ao ar livre relacionadas com o Mundial de futebol.

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As previsões apontam para temperaturas entre 39 e 40 graus Celsius em várias zonas de França, podendo alguns locais atingir os 41 graus. Perante este cenário, o Governo francês colocou 35 departamentos sob alerta vermelho e anunciou medidas preventivas para minimizar riscos para a saúde pública.

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Após uma reunião de emergência, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu determinou a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos durante os eventos e festivais previstos para domingo nas regiões mais afetadas pelo calor. Apesar das restrições, a cidade de Paris decidiu manter os parques abertos durante toda a noite para permitir que a população encontre locais mais frescos.

Na Alemanha, grande parte do território encontra-se sob avisos de calor intenso. O serviço meteorológico nacional alertou para temperaturas que poderão aproximar-se dos 38 graus, acompanhadas de elevados níveis de humidade, uma combinação que poderá favorecer a ocorrência de tempestades severas.

Em Itália, o calor está igualmente a alterar a rotina de residentes e turistas. Em Roma, centenas de visitantes procuraram abrigo do sol junto a espaços subterrâneos próximos do antigo Templo de Cláudio, enquanto longas filas se formavam junto ao Coliseu. Já em Bolonha, uma das cidades mais quentes do país, muitas pessoas procuraram refrescar-se junto à histórica Fonte de Neptuno ou à sombra dos característicos pórticos da cidade.

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Também em Espanha foram tomadas medidas excecionais. A federação espanhola de futebol decidiu encerrar a zona de adeptos instalada na Praça de Colón, em Madrid, onde estavam previstas transmissões em ecrãs gigantes dos jogos do Mundial. Os adeptos terão assim de acompanhar a partida entre Espanha e Arábia Saudita noutros locais.

Os especialistas continuam a alertar para o agravamento destes fenómenos. Segundo a comunidade científica, as alterações climáticas estão a tornar as ondas de calor mais frequentes, prolongadas e intensas, aumentando os riscos para a saúde pública, os sistemas energéticos e a atividade económica.

O impacto económico do calor extremo também começa a preocupar as autoridades. O governador do Banco de França, Emmanuel Moulin, reconheceu que as temperaturas elevadas podem afetar a produtividade e aumentar o consumo energético, alertando que, a médio prazo, as ondas de calor representam um peso crescente para a economia.

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