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Starmer poderá anunciar demissão na segunda-feira, avança jornal britânico

20 jun, 2026 - 22:47 • Olímpia Mairos

Primeiro-ministro deverá apresentar um calendário para uma saída ordenada da liderança do Governo e do Partido Trabalhista.

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O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, deverá anunciar na segunda-feira a sua demissão e apresentar um calendário para uma saída ordenada do cargo, avança a Reuters que cita o jornal britânico The Observer.

Segundo a publicação, Starmer terá concluído que a sua posição se tornou insustentável após vários contactos mantidos nos últimos dias com membros do Governo, assessores, financiadores do Partido Trabalhista e dirigentes sindicais.

De acordo com o jornal, o chefe do Governo encontra-se a passar o fim de semana na residência oficial de campo de Chequers, onde estará a discutir o seu futuro político com a esposa, Victoria Starmer, antes de tomar uma decisão definitiva.

Ainda assim, fontes trabalhistas citadas pelo Observer indicam que altos responsáveis do partido esperam uma declaração clara sobre o futuro do primeiro-ministro já na segunda-feira.

A eventual saída de Starmer surge numa altura de crescente pressão interna no Partido Trabalhista, após resultados eleitorais recentes que reforçaram a posição de potenciais sucessores na liderança da formação política.

Até ao momento, Downing Street não confirmou oficialmente qualquer intenção de renúncia por parte do primeiro-ministro.

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