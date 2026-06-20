- Noticiário das 18h
- 20 jun, 2026
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Um morto após choque entre comboios de carga em Munique
20 jun, 2026 - 17:20 • Olímpia Mairos
Autoridades investigam as circunstâncias do acidente ferroviário.
Um trabalhador ferroviário morreu este sábado na sequência de uma colisão entre dois comboios de mercadorias em Munique, no sul da Alemanha. O acidente ocorreu quando as composições circulavam sobre uma ponte, provocando o descarrilamento de dois vagões.
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De acordo com os bombeiros locais, os vagões acabaram por cair parcialmente sobre a via pública, espalhando destroços e causando danos em vários automóveis que se encontravam estacionados nas proximidades.
Durante as operações de emergência e de isolamento da área, as equipas de socorro encontraram o corpo de um trabalhador ferroviário que sofreu ferimentos fatais na sequência do embate.
Um autocarro que passava sob a ponte no momento do acidente também foi atingido por objetos em queda. No entanto, o motorista, que era a única pessoa a bordo, não sofreu qualquer ferimento.
As autoridades alemãs já abriram um inquérito para apurar as causas da colisão e determinar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.
- Noticiário das 18h
- 20 jun, 2026
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