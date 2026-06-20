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Um morto após choque entre comboios de carga em Munique

20 jun, 2026 - 17:20 • Olímpia Mairos

Autoridades investigam as circunstâncias do acidente ferroviário.

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Um trabalhador ferroviário morreu este sábado na sequência de uma colisão entre dois comboios de mercadorias em Munique, no sul da Alemanha. O acidente ocorreu quando as composições circulavam sobre uma ponte, provocando o descarrilamento de dois vagões.

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De acordo com os bombeiros locais, os vagões acabaram por cair parcialmente sobre a via pública, espalhando destroços e causando danos em vários automóveis que se encontravam estacionados nas proximidades.

Durante as operações de emergência e de isolamento da área, as equipas de socorro encontraram o corpo de um trabalhador ferroviário que sofreu ferimentos fatais na sequência do embate.

Um autocarro que passava sob a ponte no momento do acidente também foi atingido por objetos em queda. No entanto, o motorista, que era a única pessoa a bordo, não sofreu qualquer ferimento.

As autoridades alemãs já abriram um inquérito para apurar as causas da colisão e determinar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

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  • 20 jun, 2026
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