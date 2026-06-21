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Centenas reúnem-se em Stonehenge para assinalar o solstício de verão. Veja as imagens
21 jun, 2026 - 15:52 • Miguel Marques Ribeiro com EPA
Centenas de pessoas reunidas no monumento milenar de Stonehenge, no Wiltshire, Grã-Bretanha, assinalaram, ao nascer do sol, o início do dia mais longo do ano no hemisfério norte. Entre os círculos concêntricos de pedras, que alcançam em alguns casos os 5 metros de altura, a multidão cantou e orou, celebrando o início do verão.
- Noticiário das 17h
- 21 jun, 2026
-
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