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Centenas reúnem-se em Stonehenge para assinalar o solstício de verão. Veja as imagens

21 jun, 2026 - 15:52 • Miguel Marques Ribeiro com EPA

Centenas de pessoas reunidas no monumento milenar de Stonehenge, no Wiltshire, Grã-Bretanha, assinalaram, ao nascer do sol, o início do dia mais longo do ano no hemisfério norte. Entre os círculos concêntricos de pedras, que alcançam em alguns casos os 5 metros de altura, a multidão cantou e orou, celebrando o início do verão.

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