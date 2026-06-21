França em alerta máximo: onda de calor sem precedentes leva ao fecho de escolas e cancelamento de eventos

A França enfrenta uma das mais severas ondas de calor dos últimos anos, levando as autoridades a colocar dezenas de departamentos sob alerta vermelho e a adotar medidas excecionais para proteger a população. As previsões apontam para temperaturas superiores a 40 graus Celsius em várias regiões e para máximas que poderão atingir os 42 graus a partir de segunda-feira.

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Segundo o serviço meteorológico francês, Météo-France, citado pelo The Guardian, o país está perante um episódio de calor de "gravidade e duração excecionais", suscetível de bater recordes mensais e até históricos. Os meteorologistas alertam que as temperaturas elevadas deverão manter-se durante vários dias.

O ministro da Ecologia, Mathieu Lefèvre, advertiu que a situação se poderá agravar no início da semana. "Não vemos as temperaturas descerem antes do final da semana", afirmou, apelando à população para adotar "grande prudência e muitas precauções".

Mais de um terço dos departamentos franceses encontra-se sob alerta vermelho, o nível mais elevado de risco, enquanto dezenas de outros permanecem sob alerta laranja. No total, cerca de 53 milhões de pessoas estão abrangidas por avisos relacionados com o calor extremo.

As consequências já se fazem sentir no quotidiano. O Ministério da Educação anunciou que mais de 800 escolas não reabrirão na segunda-feira, enquanto cerca de 1.800 estabelecimentos reorganizaram horários letivos e exames para minimizar a exposição dos alunos às temperaturas extremas.

Também os transportes ferroviários enfrentam dificuldades. O presidente da operadora estatal SNCF, Jean Castex, recomendou aos passageiros mais vulneráveis que adiem as deslocações, alertando que os sistemas de climatização e outras infraestruturas estão a ser "fortemente postos à prova" pelas condições meteorológicas.

A tradicional Fête de la Musique, celebrada em todo o país para assinalar o solstício de verão, foi igualmente afetada. Embora a maioria das cidades tenha optado por manter os concertos, várias autarquias cancelaram atuações durante as horas de maior calor ou transferiram os eventos para espaços interiores.

A ministra da Cultura, Catherine Pégard, pediu "extrema vigilância" às autoridades locais, defendendo que cada município avaliasse os riscos antes de decidir sobre a realização das festividades.