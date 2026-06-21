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- 21 jun, 2026
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Irão abandona negociações com os EUA após ameaças de Trump: “É melhor ele portar-se bem”
21 jun, 2026 - 20:18 • Olímpia Mairos , com agências
Conversações mediadas pelo Qatar e pelo Paquistão foram interrompidas na Suíça depois de novas declarações do Presidente norte-americano, que voltou a ameaçar Teerão.
O Irão interrompeu este domingo as negociações com os Estados Unidos, que decorriam em Bürgenstock, na Suíça, após novas ameaças do Presidente norte-americano, Donald Trump, dirigidas à liderança iraniana.
Segundo a agência estatal iraniana IRNA, a delegação de Teerão abandonou a mesa das negociações em protesto contra as declarações do chefe de Estado norte-americano, pondo fim às conversações que estavam a ser mediadas pelo Qatar e pelo Paquistão.
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A saída dos representantes iranianos ocorreu depois de um encontro com o mediador qatari, numa altura em que as tensões entre Washington e Teerão voltaram a agravar-se.
Numa entrevista transmitida pela Fox News, Donald Trump criticou a posição do Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, que continua a defender o direito do país a enriquecer urânio.
“Devia ter cuidado com o que diz. É melhor ele portar-se bem ou vamos tomar conta do resto do país”, afirmou Trump, deixando um novo aviso à liderança iraniana.
O Presidente norte-americano acrescentou ainda que considera ter margem de manobra para endurecer a sua posição após o período de negociações atualmente em curso.
“Tenho uma opção de 60 dias e posso fazer o que quiser depois disso”, declarou.
Teerão responde e garante estar preparado
A reação iraniana não tardou. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do parlamento iraniano e um dos principais responsáveis pelas negociações, respondeu através da rede social X, garantindo que as forças armadas do país estão preparadas para reagir.
“É melhor que tenham cuidado com os comentários. As nossas forças armadas estão prontas para responder de outra maneira. Independentemente do que digam, nós é que agiremos”, escreveu.
As declarações surgem num contexto de crescente confrontação verbal entre os dois países, numa altura em que os esforços diplomáticos para alcançar um entendimento sobre o programa nuclear iraniano enfrentam novos obstáculos.
Nova ameaça ao Irão por causa do Líbano
Também este domingo, Trump dirigiu uma nova advertência a Teerão relacionada com a situação no Líbano.
Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o Presidente norte-americano exigiu que o Irão travasse a ação dos seus aliados na região.
“O Irão deve impedir imediatamente que os seus agentes bem pagos no Líbano causem problemas. Se não o fizerem, atacaremos o Irão com muita força novamente, assim como fizemos na semana passada, só que com mais força”, escreveu.
A interrupção das negociações representa mais um revés nos esforços diplomáticos para reduzir a tensão entre Washington e Teerão, num momento em que ambas as partes trocam ameaças e endurecem o discurso público.
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