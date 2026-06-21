- Noticiário das 13h
- 21 jun, 2026
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Israel garante que tropas permanecem no Líbano e operam sem restrições
21 jun, 2026 - 13:03 • Lusa
Teerão colocou o conflito Israel-Hezbollah como prioridade nas conversações com os Estados Unidos da América.
O ministro da Defesa israelita afirmou este domingo que as forças armadas vão manter-se "na zona de segurança do Líbano" e operam "sem restrições", após Teerão colocar o conflito Israel-Hezbollah como prioridade nas conversações com os Estados Unidos da América.
"Não houve nem há restrição aos soldados das FDI [Forças de Defesa de Israel] no Líbano para operarem para eliminar ameaças", afirmou Israel Katz num comunicado citado pelo jornal The Times of Israel.
Segundo o ministro da Defesa, "todas as conquistas das FDI na campanha no Líbano estão a ser mantidas".
As tropas israelitas permanecem destacadas no sul do Líbano, numa zona designada como de segurança, de onde operam contra o grupo xiita Hezbollah.
- Noticiário das 13h
- 21 jun, 2026
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