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Rei Carlos III vai revelar declaração de impostos. É o primeiro rei britânico a fazê-lo

21 jun, 2026 - 12:24 • Reuters

Por lei, Carlos não é obrigado a pagar imposto sobre o rendimento, imposto sobre as mais-valias ou imposto sobre as heranças sobre o que recebeu da Rainha Isabel, mas concordou voluntariamente em pagar imposto sobre o rendimento e imposto sobre as mais-valias quando vende bens privados.

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O rei Carlos da Grã-Bretanha vai revelar ao público pela primeira vez, esta quinta-feira, quanto imposto paga como monarca, disse um porta-voz da realeza este domingo, enquanto o Palácio de Buckingham procura uma maior prestação de contas e transparência.

Por lei, Carlos não é obrigado a pagar imposto sobre o rendimento, imposto sobre as mais-valias ou imposto sobre as heranças sobre o que recebeu da Rainha Isabel, mas concordou voluntariamente em pagar imposto sobre o rendimento e imposto sobre as mais-valias quando vende bens privados.

Os detalhes serão divulgados no âmbito das contas reais anuais, previstas para esta quinta-feira.

Charles recebe rendimentos pessoais de terras, propriedades privadas e investimentos, para além dos 132 milhões de libras (152 milhões de euros) que recebeu do governo no ano fiscal de 2025/26 para custear as suas funções reais.

Um porta-voz do Palácio de Buckingham disse que a medida visa "incentivar uma compreensão mais ampla da nossa responsabilidade".

Carlos forneceu informações sobre os seus pagamentos de impostos quando era Príncipe de Gales e pretende continuar a fazê-lo nos próximos anos como rei, disse o palácio.

O Comité de Contas Públicas do Parlamento britânico lançou uma investigação sobre os arranjos de propriedade residencial fornecidos aos membros da família real no ano passado.

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